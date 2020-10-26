Боббі Браун – американська професійна візажистка, авторка бестселерів, спікерка та засновниця косметики Bobbi Brown знову запустила косметичний бренд. У свої 63 жінка, яка створила на однойменній марці окрему імперію краси, повернулася в індустрію з новими б’юті-продуктами.

Боббі Браун припинила діяльність свого косметичного бренду Bobbi Brown у 2016 році, повідомляє Harper's Bazaar. Тепер жінка створила новий бренд.

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Новий косметичний бренд Боббі Браун

25 років знаменита візажистка очолювала свій косметичний бренд Bobbi Brown. Потім вона довірила управління ним корпорації Estee Lauder. Проте зовсім про припинення своєї роботи Боббі не заявила. Навпаки, вона висловила свою готовність до створення нових проєктів, але не розповідала про них цілих 4 роки. Нещодавно майстриня-винахідниця nude-макіяжу продемонструвала косметичні продукти свого нового бренду краси Jones Road.

Зв'язок та схожість Jones Road з Bobbi Brown простежується. Візажистка розповіла, що її головною метою є підкреслення індивідуальної натуральної краси. Косметична продукція Jones Road створена із врахування особливостей будь-якого віку, кольорів та типів шкіри. Боббі Браун вважає, що красивий професійний макіяж можна зробити, використовуючи мінімальну кількість засобів.

Перші продукти, які представлені новим брендом, це універсальні бальзами для губ Miracle Balm. Їх можна також використовувати, як рум’яна, хайлайтер, бронзер і навіть тіні для повік. Згодом у лінійці мають з’явитися тіні для повік з різними текстурами та олівцем-підводкою.