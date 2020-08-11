Французький боб буде найбільш актуальною стрижкою для осені 2020. Така зачіски є не лише стильною, а й зручною для швидкого темпу життя сучасної жінки. Зокрема, існує декілька варіації трендового каре.

Перукарі помітили зростання кількості запитів на стрижку "французький боб". Stylist пише, що експерти у сфері краси прогнозують цій варіації каре популярність в осінньому сезоні 2020.

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Французький боб для осені

Боб став особливо популярним за останній рік. На своєму волоссі його вже встигли спробувати навіть Кріссі Тейген та Дженніфер Лопес. Проте французький боб – це щось нове. Стрижка передбачає нову та коротшу форму. Зокрема, вона є найбільш запитуваною у пошуку Google.

З моменту відкриття мого салону у мене вже було декілька клієнтів, які просили французький боб або його невелику інтерпретацію. Вони хотіли якомога більше вкоротити довжину свого волосся після самоізоляції,

– говорить Адам Рід, експерт у темі волосся, який працює із L'Oreal Professionnel.

Французький боб є коротшим, аніж звичайний середній. Hair-експерт Адам Рід пояснює, що стрижка походить із епохи 20-х та 30-х років. Вона нагадує стиль джазової співачки – Луїзи Брукс, який був одночасно елегантним та зухвалим.

Звісно, французький боб ідеальніше виглядатиме на доглянутому волоссі. Також функцією стрижки є сприйняття природної текстури свого волосся. Більше варто зосереджувати на стилі зачіски. Аби трендова зачіска була правильно виконаною, довжина шевелюри повинна закінчуватися вище плечей, передні пасма мають підкреслювати гостре підборіддя, необхідно, щоб розділ був рівним, а кінці чубчика були трохи вище брів.