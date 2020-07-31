Блондинкам варто знати: 3 правила для догляду за світлим волоссям
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Світлим відтінкам волосся необхідний особливий догляд. Блондинкам інколи важко зберегти свій холодний попелястий або теплий медовий колір, незалежно чи він є їхнім природним, чи вони пофарбували шевелюру. Проте це можливо, якщо доповнити свою б’юті-рутину певними правилами.
Першочерговий вигляд блонду можна зберегти за допомогою 3 простих правил для догляду. Інна Салібекова, стиліст по волоссю, в інтерв’ю для Elle сказала, що блондинка – це не завжди про колір волосся, а більше про стиль життя.
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Як блондинкам доглядати за волоссям
- Регулярне тонування. Щоб не свіжість кольору не зникла, потрібно тонувати волосся 1 раз в місяць. Експерти запевняють, що тонування новими спеціальними засобами є абсолютно безпечним для волосся. Це слід робити, тому що з часом освітлені пасма втрачають пігмент і виглядають жовтими, а тонування знову повертає їм насиченість та яскравість.
- Не користуйтеся термоприладами для вкладання волосся. Блондинкам варто відмовитися від використання стайлерів, випрямлячів, фенів та інших приладів. Через вплив пари на волосяний покрив голови пігмент, який забарвлює його, зникає, тому світлий відтінок тьмяніє і втрачає блиск. Якщо вам необхідно використовувати спеціальні прилади для укладки, то не забувайте наносити на волосся термозахист.
- Вивчайте склад засобів для догляду за волоссям. Блондинкам потрібно звертати увагу на те, які компоненти містять у своєму складі шампуні для волосся, кондиціонери, маски, сироватки, олії та інші продукти для hair-рутини. Важливо, щоб усі вони були зі зволожувальним ефектом. А також складалися з ліпідів та протеїнів, які зміцнюють волосся. Засоби для догляду за волоссям повинні бути кислотними, але мати низький рівень pH.
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