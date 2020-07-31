Світлим відтінкам волосся необхідний особливий догляд. Блондинкам інколи важко зберегти свій холодний попелястий або теплий медовий колір, незалежно чи він є їхнім природним, чи вони пофарбували шевелюру. Проте це можливо, якщо доповнити свою б’юті-рутину певними правилами.