Епатажна італоамериканська співачка Леді Гага вражає оригінальними ідеями для макіяжу. Нещодавно зірка пофарбувала волосся у пастельний бірюзовий колір, а тепер доповнює образ яскравим мейк-апом. Виконавиця поєднує кардинально різні кольори тіней для повік та експериментує із матовими помадами та глянцевими блисками для губ.

Леді Гага ділиться своїми яскравими образами у соцмережах. У новому відео, яке зірка опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, шанувальники змогли оцінити її блискучий макіяж.

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Для нового макіяжу Леді Гага не заощаджувала на блиску. Співачка створила ідеальний тон на шкірі обличчя, підкреслила вилиці за допомогою спеціального бронзатора, виступаючі ділянки обличчя вона виділила хайлайтером, який забезпечив шкірі природне сяйво.

Щоб зробити макіяж очей, зірка обрала неймовірно блискучі пігменти у двох відтінках. Верхню повіку вона нафарбувала світло-коричневими тінями, а на ділянці під бровами розтушувала сяючий продукт білого кольору. Вії Леді Гага ледь підмалювала чорною тушшю та для виразнішого погляду провела чорною підводкою по лінії росту вій.

Блиск на губах знаменитості виглядав по-особливому гламурно, коли вона повертала головою у своєму відео, демонструючи блискучий макіяж. Створити ефектний образ співачці допомогла декоративна косметика її власного б’юті-бренду HAUS LABORATORIES.

Я вважаю, що мова йде не про товар, а про людину і про те, яке відчуття у неї викликає продукт. Я створила гламурну атаку із високою потужністю у вигляді косметики з шимерним мерехтінням,

– написала в описі до відео Леді Гага.

Зокрема, зірка вивела для себе ідеальну формулу хорошого настрою: гламур плюс любов до себе дорівнює посмішка на обличчі. Її відео вже подивилися майже 2 мільйони людей та прокоментували більше 8 тисяч.