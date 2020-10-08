Bleach London – це британський бренд, який випускає фарби та тоніки для фарбування волосся у яскраві відтінки. Нещодавно бренд вийшов за межі продукції для фарбування та створив лінійку епатажних перук для жінок, які хочуть спробувати на собі трендовий кольоровий відтінок, але не наважуються на кардинальні зміни.

Інклюзивність та самовираження – саме цими словами описують лінію яскравих перук представники бренду Bleach London. Перуки стануть у нагоді для тих, хто не прагне кардинальних змін, але хоче побачити себе у новому образі, пише Elle.

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В колекції перук різного кольору налічують 12 стилів. Засновник Bleach London Алекс Браунселл каже: "Деякі люди вагаються або не можуть фарбувати своє природне волосся, тому колекція перук дає можливість експериментувати з нашим кольоровим виглядом волосся без особливих зусиль".

Більшість перук створені у стилі трендових зачісок, кожна із яких має індивідуальну назву. Наприклад: сміливий балаяж, коси в стилі фанк, ombre blue, фестиваль коси та інші. У колекції є штучне довге волосся та короткі перуки від райдужних кольорів до більш практичних карамельних відтінків. Їхня ціна дуже різна. Вона варіюється від 230 до 3000 фунтів.

Для того, аби підібрати та замовити перуку на будь-який випадок життя, навіть створили спеціальний додаток Beautystack.