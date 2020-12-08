Біотин – це вітамін В7, який бере участь у декількох метаболічних процесах. Багато брендів продають біотинові добавки для поліпшення стану волосся, шкіри та нігтів. Але чи насправді В7 такий корисний, як його описують – читайте в матеріалі.

Іноді вітамін В7 називають вітаміном Н. Про його користь для людського організму, розповідає Flo.

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Що говорять наукові дослідження про біотин

Деякі бренди заявляють, що біотин має низку переваг:

вітамін покращує стан волосся та нігтів, роблячи їх міцнішими;

покращує шкіру;

підвищує метаболізм макроелементів;

знижує рівень цукру в крові у діабетиків.

Деякі дослідження показали, що добавки з вітаміном В7 можуть поліпшити ріст волосся та нігтів у людей, які мають дефіцит біотину, що буває дуже рідко. Більшість з нас отримує необхідний біотин з раціону.



Немає досліджень, які б підтвердили користь біотину / Фото pexels

Немає жодних доказів, які б підтвердили, що біотинові добавки якось позитивно впливають на стан волосся чи нігтів у здорової людини. Тому перед початком вживання добавки В7, вам слід обговорити ризи і переваги з лікарем.

Скільки біотину потрібно організму

Рекомендована добова доза вітаміну В7 для дорослих становить 30 мікрограмів на день. Таку кількість людина отримує при збалансованому харчуванні.

Але багато людей приймають від 500 до 1000 мікрограмів біотину в день від випадіння волосся.

Про побічні реакції від передозування добавками біотину не повідомляється. Попри це надмірна кількість вітаміну В7 може привести до помилкових результатів у деяких лабораторних тестах. Наприклад, тих, які використовуються для вимірювання гормонів щитоподібної залози.

Симптоми дефіциту вітаміну біотину:

висипи на шкірі або дерматит;

кон'юнктивіт;

втрата волосся;

інфекції на шкірі;

атаксія (відсутність контролю над довільними рухами)

гіпотонія (зниження м'язового тонусу);

судоми.

Важливо, перед прийомом проконсультуйтесь з лікарем.

Продукти з найбільшим вмістом В7

Багато продуктів містять біотин.

З найвищим вмістом біотину: