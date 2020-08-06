Б’юті-тренди 2020 характерні відсутністю чорних та сірих відтінків у макіяжі. Актуальним стало використання косметики у яскравих неонових кольорах та продуктів із вмістом блиску. Якщо знати про головні тенденції макіяжу, то з його допомогою можна зробити свій образ моднішим.

Правильний і модний макіяж може підкреслити красу вашого обличчя. Спробуйте експериментувати із б’юті-трендами, аби обрати свій улюблений. Новое время назвав головні тренди макіяжу 2020.

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Тренди у макіяжі 2020

Глянець на повіках

Альтернатива темному smoky eye. Глянцеві повіки виглядають оригінально та яскраво. Перед нанесенням блиску на повіки не забудьте скористатися праймером, аби глянцевий продукт був стійким. Засіб варто розподіляти пальцем або спеціальним пензлем.

Кольорова туш

У 2020 фарбувати вії модно не лише чорною чи коричневою тушшю, а й використовувати яскравіші кольори. Кольорові вії – новий тренд у макіяжі. Для цього сезону брюнеткам слід звернути увагу на рожеві та зелені відтінки, а блондинках на блакитні, пурпурні і темно-сині.

Рожеві відтінки на губах

Важливо уважно підходити до вибору рожевої помади для губ. Адже неправильно підібраний відтінок може зіпсувати весь образ. Якщо ви вирішили фарбувати губи рожевою помадою, то макіяж на інших ділянках обличчя варто робити більш стриманим. Обирайте насиченість кольору для губ відповідно до нагоди: для вечірки яскравий рожевий, в офіс – матовий відтінок м’якої троянди.

Макіяж в акварельному стилі

Перевагою цього тренду є його необмеженість. Адже для його створення можна використовувати декілька кольорів тіней для повік. За бажанням спробуйте доповнити макіяж очей стрілкою за допомогою чорного олівця чи спеціальної підводки. Важливо добре розтушувати усі кольори.

Доглянуті та зачесані брови

Брови особливо впливають на загальний вигляд вашого обличчя. Тому вони вимагають особливого догляду. Не забувайте регулярно вищипувати їх, обравши таку форму, яка підкреслюватиме риси вашого обличчя. Якщо ваші брови неслухняні, то користуйтеся спеціальним гелем для фіксації.

Неон з 80-х

Тенденція на використання неонових кольорів у макіяжі повернулася з 80-х. Яскраві тіні личать усім тонам шкіри. Для створення трендового мейк-апу вам знадобиться кольорова підводка та помада кольору фуксії. Далі дайте політ своїй фантазії та експериментуйте.

Більше рожевого

Суть тренду у тому, аби наносити рожевий пігмент не лише на яблучка щік, а й на скроні та повіки. Обирайте насиченість рожевого відтінку відповідно до тону своєї шкіри. Вдалий ефект буде тоді, коли рум’янець виглядатиме природним.