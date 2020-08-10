Бездоганний вигляд шкіри: поради для догляду від учасниці Супер топ-моделі по-українськи
Катя Чечеленко є однією із учасниць третього сезону "Супер топ-моделі по-українськи". Експерт проекту Соня Плакидюк назвала її фактурне обличчя своїм улюбленим за усі сезони модельного реаліті-шоу. Дівчина може похизуватися бездоганним виглядом своєї шкіри, тому поділилася власними б’юті-порадами.
Катя розповідає, що у неї комбінована шкіра, схильна до висипань і сухості на щоках. Моделі було складно доглядати за шкірою, але вона виробила власну дієву систему. Новий канал поділився корисними лайфхаками, які допоможуть зробити шкіру обличчя бездоганною.
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Поради для догляду за шкірою від Каті Чечеленко
- Обмежуйте дотики пальцями до обличчя. Протягом дня ви торкаєтеся багатьох предметів руками, на яких накопичується велика кількість мікробів. Через брудні руки можна спровокувати появу висипань на шкірі.
- Не видавлюйте прищі. Ця звичка є найгіршим ворогом гарної шкіри. Таким чином їхня кількість лише збільшуватиметься, а після видавлювання існує ймовірність появи червоних плям та рубців.
- Випивайте добову норму води. Збереження водного балансу в організмі допомагає шкірі бути пружною та сяючою. Варто звернути увагу на те, що пити потрібно воду у чистому вигляді. Газовані напої, чай, кава та соки не зволожують шкіру.
- Дотримуйтеся здорового харчування. Споживання шкідливих продуктів позначається на шкірі обличчя у вигляді різноманітних недоліків.
- Користуйтеся лише тими засобами для догляду, які відповідають потребам та особливостям вашої шкіри. Можна звернутися за рекомендацією до косметолога або дерматолога.
- Пийте вітаміни. Катя наголошує, що це варто робити лише після консультації з лікарем.
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