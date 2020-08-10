Катя Чечеленко є однією із учасниць третього сезону "Супер топ-моделі по-українськи". Експерт проекту Соня Плакидюк назвала її фактурне обличчя своїм улюбленим за усі сезони модельного реаліті-шоу. Дівчина може похизуватися бездоганним виглядом своєї шкіри, тому поділилася власними б’юті-порадами.

Катя розповідає, що у неї комбінована шкіра, схильна до висипань і сухості на щоках. Моделі було складно доглядати за шкірою, але вона виробила власну дієву систему. Новий канал поділився корисними лайфхаками, які допоможуть зробити шкіру обличчя бездоганною. Вам буде цікаво: Шкіра, як у дельфінів: новий б’юті-тренд 2020 в інстаграмі Поради для догляду за шкірою від Каті Чечеленко Обмежуйте дотики пальцями до обличчя. Протягом дня ви торкаєтеся багатьох предметів руками, на яких накопичується велика кількість мікробів. Через брудні руки можна спровокувати появу висипань на шкірі.

Протягом дня ви торкаєтеся багатьох предметів руками, на яких накопичується велика кількість мікробів. Через брудні руки можна спровокувати появу висипань на шкірі. Не видавлюйте прищі. Ця звичка є найгіршим ворогом гарної шкіри. Таким чином їхня кількість лише збільшуватиметься, а після видавлювання існує ймовірність появи червоних плям та рубців.

Ця звичка є найгіршим ворогом гарної шкіри. Таким чином їхня кількість лише збільшуватиметься, а після видавлювання існує ймовірність появи червоних плям та рубців. Випивайте добову норму води. Збереження водного балансу в організмі допомагає шкірі бути пружною та сяючою. Варто звернути увагу на те, що пити потрібно воду у чистому вигляді. Газовані напої, чай, кава та соки не зволожують шкіру. View this post on Instagram A post shared by Можно просто Chechella (@chechella_7) on Aug 10, 2020 at 4:28am PDT Дотримуйтеся здорового харчування. Споживання шкідливих продуктів позначається на шкірі обличчя у вигляді різноманітних недоліків.

Споживання шкідливих продуктів позначається на шкірі обличчя у вигляді різноманітних недоліків. Користуйтеся лише тими засобами для догляду, які відповідають потребам та особливостям вашої шкіри. Можна звернутися за рекомендацією до косметолога або дерматолога.

Можна звернутися за рекомендацією до косметолога або дерматолога. Пийте вітаміни. Катя наголошує, що це варто робити лише після консультації з лікарем.