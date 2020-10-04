Канадська й американська акторка Шей Мітчелл, відома роллю Емілі у популярному молодіжному серіалі "Милі ошуканки", готується до запуску свого мінісеріалу в IGTV. Розпочала зірка із того, що поділилася відео зі своїми підписниками в інстаграмі, на якому продемонструвала, як робить свій щоденний макіяж за 10 хвилин. Шей поділилася б’юті-порадами та лайфхаками.

На своїй інстаграм-сторінці Шей Мітчел опублікувала відео, яке триває 8 хвилин. Зірка показала, як створює макіяж на кожен день, не витрачаючи на це багато часу.

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Як зробити щоденний макіяж за 10 хвилин

Відеоінструкція Шей Мітчелл зі створення макіяжу розпочалася з того, що вона показала засоби, які використовує для догляду за шкірою, а точніше для підготовки шкіри до макіяжу. "У мене є сонцезахисний крем та крем для очей. Я також використовую пілінг для губ", – розповідає зірка.

Потім Шей одразу переходить до мейк-апу. Вона зазначає, що любить наносити коректор та робити контур обличчя замість розподілення тонального крему. Зірка переконує, що це швидше та ефективніше. Рідкий коректор вона наносить на ділянку шкіри над ротом, під очима та на підборіддя за допомогою вологого б’юті-блендера. Далі акторка переходить до контурингу і робить його круговими рухами.

Потім вона наносить персиково-рожеві кремові рум’яна на верхівки щік, ніс і чоло. Аби закріпити ефект після контурингу та створення природного рум’янцю, Шей користується пудовим бронзером.

Згодом настає час для брів. Для цього знаменитість використовує олівець для фарбування брів та заповнює ним місця, де є мало волосин.

Чесно кажучи, я не намагаюся зробити так, щоб брови були схожими одна на іншу, як близнюки,

– жартома пояснює Шей Мітчелл.

Для ефекту ламінування зірка покриває брови прозорою пудрою за допомогою б’юті-блендера. Після макіяжу брів Шей закручує вії спеціальними щипцями та наносить на них туш для вій кількома шарами. Далі вона наносить тіні для повік та закінчує свою щоденну б’юті-рутину бальзамом для пухкості губ.