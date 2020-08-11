Відомі моделі не лише регулярно роблять професійні б’юті-процедури, а й доглядають за своєю зовнішністю в домашніх умовах. Їм також знайомі особливості боротьби із пігментними плямами та іншими нерівностями на шкірі обличчя. Тому у них є рецепти дієвих масок для освітлення шкіри.

Зазвичай секретами домашнього догляду за шкірою знаменитості діляться у соцмережах зі своїми шанувальниками або про це розповідають їхні косметологи. Cosmopolitan пише, що регулярне використання домашніх масок за рецептами Гейлі Бібер, Кендал Дженнер і Белли Хадід допоможе освітлити шкіру і вирівняти її тон.

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Як освітлити шкіру обличчя

Маска від Кендалл Дженнер

Ідеальності шкіри зірки сприяє правильний базовий догляд, підібраний косметологом, та домашня маска для обличчя із яєчного білка і лимона. Ці інгредієнти володіють відбілювальними властивостями. А також яєчний білок звужує пори, а кислоти лимона сприяють відлущенню і збалансованості рівня pH, запобігають появі прищів.

Що вам знадобиться?

Білок 1 яйця.

Сік з половинки лимона.

Білок потрібно збивати, допоки на ньому не утвориться біла пінка. Додайте до нього сік лимона і перемішайте інгредієнти. Суміш потрібно наносити на обличчя, попередньо очищене, але уникати ділянки навколо очей та губ. Залиште маску на 30 хвилин, а потім видаліть залишки продуктів за допомогою прохолодної води.

Маска від Гейлі Бібер

Функцією такого догляду є ефект свіжості та світлої шкіри. Модель робила цю маску вдома під час самоізоляції. Адже білок допоможе звузити пори і освітлити необхідну ділянку тіла, мед має антисептичні і антибактеріальні властивості.

Що вам знадобиться?

Білок 1 яйця.

1 чайна ложка меду.

Насамперед відділіть білок яйця від жовтка. Збивайте білок до утворення піни. Потім додайте наступний інгредієнт – мед. Перемішайте усі компоненти в одній ємності. Наносіть маску на очищене та невологе обличчя. Зачекайте, щоб вона повністю висохла на шкірі і вмийтеся прохолодною водою. Завершуючи процедуру, протріть ділянки, на яких була суміш, спеціальним тоніком, аби нормалізувати рівень pH.

Маска від Белли Хадід

Косметолог зірки Мімі Лузон відкрила таємниці домашнього догляду Белли Хадід. Серед них маска для освітлення шкіри. Вона складається із натуральних компонентів, які володіють антибактеріальними властивостями, вирівнюють та висвітлюють тон шкіри, сприяють її пружності і тонусу.

Що вам знадобиться?

1 столова ложка рисової муки.

1 чайна ложка міцного зеленого чаю.

1 чайна ложка меду.

Зелений чай потрібно зварити міцним і дозволити йому охолонути. До ложки чаю додайте рисової муки і меду, якщо суміш здаватиметься надто густою, можна долити ще трішки чаю. Перемішуйте інгредієнти до утворення кремової консистенції. Розподіліть маску по чистому обличчі, а коли вона висохне повністю, то змийте теплою водою.

Важливо: перевіряйте у себе наявність алергічної реакції перед нанесенням маски на обличчя, а також будьте обережними із використанням соку лимона, бо його надмірна кількість може спричинити сухість і подразнення на шкірі.