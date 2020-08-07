Важко уявити будь-яку інстаграм-сторінку без селфі. Аби зробити ідеальний знімок, користувачі соцмереж використовують фільтри та додаткові інструменти фотошопу. Проте можна зробити макіяж, який вдало підкреслить усі переваги вашого обличчя.

Ідеальний макіяж для селфі повинен бути трішки яскравішим, ніж зазвичай, але не надто "вечірнім". Cosmopolitan поділився секретами, який макіяж зробити для фото, щоб не знадобилося потім використовувати фільтри.

Вам буде цікаво: 500 днів карантину: Белла Хадід зробила оригінальний макіяж та дала йому символічну назву

Як зробити ідеальний макіяж для селфі?

Спочатку ідеальний тон шкіри. Для селфі наносіть тональний крем тонким шаром. Проте обирайте такий продукт, який матиме сяючий ефект, а не матовий.

Для селфі наносіть тональний крем тонким шаром. Проте обирайте такий продукт, який матиме сяючий ефект, а не матовий. За допомогою хайлайтера зробіть шкіру візуально свіжою та сяючою. Наносіть його спеціальним пензлем на вилиці, спинку носа, підборіддя та чоло.

Якщо ви вже попередньо нанесли тональний засіб, то використовуйте прозору компактну пудру. Вона допоможе вам позбутися жирного блиску на шкіру. Тому застосовуйте пудру лише на Т-зону, аби не перевантажувати обличчя.

Вона допоможе вам позбутися жирного блиску на шкіру. Тому застосовуйте пудру лише на Т-зону, аби не перевантажувати обличчя. Прихильницям природного вигляду обличчя на селфі можна пропустити цей крок. Якщо ви хочете зробити знімок довершеним, то зробіть контуринг у стилі Кім Кардашян: чітко підкреслені вилиці, видовжений та тонкий ніс, загострене підборіддя.