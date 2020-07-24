Яскравий макіяж на кожен день та використання кількох шарів тональної основи для маскування недоліків на обличчі втрачають свою актуальність. Жінки, прагнучи досягнути максимального ефекту природної краси, шукають косметику, яка б могла вирівняти тон їхньої шкіри, але не бути дуже помітною. BB-крем – один із таких засобів.

BB-крем не є новинкою на ринку б’юті-індустрії. Проте декому деталі про його властивості досі невідомі. InStyle запитав у візажистки Тари Лорен те, що найбільше цікавить жінок про BB-крем.

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Що таке BB-крем?

Його особливість у поєднанні властивостей декількох продуктів в одному. BB-крем ще називають "бальзамом краси". У нього легка текстура, а також засіб має здатність не лише маскувати дрібні недоліки та вирівнювати тон шкіри, а й виконувати доглядову функцію за обличчям. Зазвичай у складі такого крему містяться зволожувальні компоненти та ті, які захищають шкіру від шкідливого впливу сонячних променів і чинників навколишнього середовища.

Чи можна використовувати BB-крем замість тональної основи?

Лорен пояснює, що все залежить від ваших потреб. Якщо на шкірі немає значних дефектів, які може приховати лише спеціальний засіб, то BB-крем є чудовою альтернативою тонального покриття, якщо ви не хочете "перевантажувати" обличчя.

Вони пом’якшують недосконалості. Деяких BB-кремів може бути достатньо, щоб освіжити обличчя і створити природне сяйво,

– каже Тара Лорен.

BB-креми найбільше підходять та є ідеальними для тих, хто хоче натурального і сяючого ефекту, які від макіяжу, але з мінімальним використанням декоративної косметики.

Як застосовувати BB-крем?

BB-крем легко наносити на обличчя за допомогою подушечок пальців рук або спеціального пензля. Не забувайте добре вимити руки перед створенням макіяжу. Також важливо, щоб ваші пензлі, якими ви будете користуватися, залишалися чистими. Крем слід розподіляти по шкірі рівномірно круговими рухами, періодично постукуючи.