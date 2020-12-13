Шкіра губ дуже ніжна, тому вона найперша реагує на вплив агресивних зовнішніх факторів. Як забезпечити захист губам і обрати правильний догляд – читайте в матеріалі.

Перепад температури, сильний вітер, сухе повітря та інші погодні зміни впливають на шкіру губ. Вони стають сухими, починають лущитися або тріскатися, пише cosmo.

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На те, як виглядає шкіра ваших губ впливає й неправильне харчування, нестача вітамінів, шкідливі звички та зневоднення. Крім того, нерегулярний догляд або його відсутність теж роблять свою справу.

Як обрати правильний бальзам чи помаду

До вибору засобу для губ потрібно ставитись дуже відповідально, адже частина бальзамів чи гігієнічних помад потрапляє на слизову та "з'їдається".

Що повинно бути обов'язково в складі

До складу гігієнічних помад або бальзамів повинні входити зволожуючи компоненти , такі як бджолиний віск. Завдяки високому концентрату вітаміну А, віск прискорює загоєнню тріщин і володіє антибактеріальними властивостями.

, такі як бджолиний віск. Завдяки високому концентрату вітаміну А, віск прискорює загоєнню тріщин і володіє антибактеріальними властивостями. Також у складі повинні бути вітаміни : А, Е, С, В12. Вони живлять та пом'якшують шкіру губ і сприяють відновленню епідермісу.

: А, Е, С, В12. Вони живлять та пом'якшують шкіру губ і сприяють відновленню епідермісу. Олії : оливкова, кокосова, кунжутна та зі зародків пшениці. Всі вони активно зволожують та забезпечують захист від появи тріщин і ранок.

: оливкова, кокосова, кунжутна та зі зародків пшениці. Всі вони активно зволожують та забезпечують захист від появи тріщин і ранок. Важливо: бальзам або крем для губ повинен обов'язково мати SPF-фільтр, який буде не менше 20 одиниць, незалежно від пори року.

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Шкіра губ дуже ніжна та швидко піддається негативному впливу / Фото pexels

Якщо у складі міститься вазелін, парафін і мінеральні оливи, то такий засіб варто оминати. Ці компоненти пересушують губи та можуть ще більше погіршити їх стан. У складі повинні бути лише рослинні та мінеральні компоненти, але все ж деякі виробники допускають використання тваринного жиру, який не має позитивного ефекту.

Додаткові компоненти, які можуть бути в складі бальзаму

Алое та меліса – приємно освіжають.

– приємно освіжають. Троянда дає додаткове зволоження.

дає додаткове зволоження. Кориця, ментол, м'ята – сприяють кращій мікроциркуляції крові та можуть трохи збільшити об'єм губ.

– сприяють кращій мікроциркуляції крові та можуть трохи збільшити об'єм губ. Календула, мед та лаванда – мають протизапальний ефект.

– мають протизапальний ефект. Цитрусові у складі помади живлять шкіру губ.

Однак такі бальзами краще використовувати з перервами та обережно, щоб уникнути алергічних реакцій. При будь-яких проявах алергії – припиніть використання засобу та зверніться до лікаря.

Як правильно користуватися зволожуючою помадою

Бальзами та гігієнічні помади бувають різних видів:

стіки:

бальзами в тюбиках з пензлем;

муси в тюбиках або роликах.

Обирати потрібно той, який здається вам найбільш зручним у використанні. Якщо ви обрали бальзам у спеціальних палетках, обов'язково використовуйте спеціальний пензлик.



При виборі бальзамів чи помад звертайте увагу на склад / Фото pexels

Коли потрібно наносити

Бальзам для губ необхідно наносити приблизно за 10 – 20 хвилин до виходу на вулицю. Крім того, кожні 2 години використовувати засіб повторно, щоб він максимально захистив шкіру губ.

Термін придатності дуже важливий. Якщо ви вже відкрили тюбик, то термін ефективності закінчується через 3 – 4 місяці.