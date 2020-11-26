Перед Різдвом відомі косметичні бренди створюють тематичні колекції продуктів для макіяжу. Цього року креативний та іміджевий директор Dior Makeup Пітер Філіпс створив казкову колекцію косметики, в якій представлено багато декоративної косметики, а футляри для тіней чи помад виконані в розкішному золотому кольору.

Dior Makeup продовжує дивувати шанувальників продукції. За допомогою продуктів у новій б’юті-лінійці кожен зможете створити сяючий та модний макіяж для Нового року чи в інший святковий день, повідомляє Harper's Bazaar.

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Нова косметика від Dior Makeup

Нещодавно на офіційній сторінці в інстаграмі Dior Makeup представили новорічну колекцію косметики. Над її створенням працював креативний та іміджевий директор Dior Makeup Пітер Філіпс. Нова лінійка отримала назву Golden Nights, що є символічним, адже футляри та стіки для косметичних продуктів виконанні в золотистому блискучому кольорі.

Традиційно для новорічних колекцій декоративної косметики від Dior Makeup до Golden Nights увійшли продукти, за допомогою яких можна зробити повноцінний новорічний макіяж: палетки тіней з золотими, попелястими та синіми відтінками, яскраві помади, рум’яна, олівці для очей в чорному і золотому кольорі, а також рідкі глітери.

Пітер Філіпс зазначив, що вони хотіли створити лінійку косметики, яка володітиме шиком епохи рок-н-ролу, буде гламурною з відчуттям легкої драми і холодного сяйва. Він сподівається, що така продукція надихатиме людей на експерименти з макіяжем.