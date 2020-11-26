Багато золотого: Dior Makeup створив казкову різдвяну лінійку косметики
Перед Різдвом відомі косметичні бренди створюють тематичні колекції продуктів для макіяжу. Цього року креативний та іміджевий директор Dior Makeup Пітер Філіпс створив казкову колекцію косметики, в якій представлено багато декоративної косметики, а футляри для тіней чи помад виконані в розкішному золотому кольору.
Dior Makeup продовжує дивувати шанувальників продукції. За допомогою продуктів у новій б’юті-лінійці кожен зможете створити сяючий та модний макіяж для Нового року чи в інший святковий день, повідомляє Harper's Bazaar.
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Нова косметика від Dior Makeup
Нещодавно на офіційній сторінці в інстаграмі Dior Makeup представили новорічну колекцію косметики. Над її створенням працював креативний та іміджевий директор Dior Makeup Пітер Філіпс. Нова лінійка отримала назву Golden Nights, що є символічним, адже футляри та стіки для косметичних продуктів виконанні в золотистому блискучому кольорі.
Традиційно для новорічних колекцій декоративної косметики від Dior Makeup до Golden Nights увійшли продукти, за допомогою яких можна зробити повноцінний новорічний макіяж: палетки тіней з золотими, попелястими та синіми відтінками, яскраві помади, рум’яна, олівці для очей в чорному і золотому кольорі, а також рідкі глітери.
Пітер Філіпс зазначив, що вони хотіли створити лінійку косметики, яка володітиме шиком епохи рок-н-ролу, буде гламурною з відчуттям легкої драми і холодного сяйва. Він сподівається, що така продукція надихатиме людей на експерименти з макіяжем.
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