Ще з раннього віку дівчата починають проявляти цікавість до світу моди і хочуть дбати про свою зовнішність. Догляд за нігтями є однією із важливих складових образу юної леді. Якщо правила не забороняють, то ніжний манікюр у пастельних відтінках буде ідеальним варіантом для школи.

Щоб ви могли уникнути невдалих експериментів з манікюром в школу, 24 канал зібрав стильні ідеї дизайну нігтів, які можна також відтворити самостійно або звернутися до нейл-майстра.

До теми: Чи потрібно нігтям відпочивати від гель-лаку: ознаки та догляд під час відсутності манікюру

Манікюр в школу

Важливо, щоб ви правильно доглядали за руками та нігтями. Лише тоді ваш манікюр виглядатиме естетично та стильно. Під час створення манікюру школяркам варто звернути увагу на те, аби він не порушував правила шкільного етикету. Тобто в школу для нейл-арту краще обирати нюдові та пастельні відтінки лаку. Зокрема, не слід зловживати довжиною нігтів. Залиште довгі нігті та оригінальну форму нігтьової пластини для літніх канікул. А під час навчання робіть манікюр на коротких квадратних або овальних нігтях.

У 2020 в тренді ніжно-рожеві, лілові та пурпурові відтінки, а також нюдовий манікюр – це класика, яка залишається в моді. Якщо у вашій школі заборонено фарбувати нігті, то можна використовувати олію для кутикули та крем для нігтів у догляді за ними, а для покриття використовуйте прозорий лак. Таким чином ви матимете трендовий природний манікюр.

Який дівчатам зробити манікюр в школу / Фото Instagram

