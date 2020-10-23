Аспірин відомий завдяки своїм протизапальним властивостям. І в інтернеті є багато різних рецептів масок з аспірином, але експерти не радять використовувати його для лікування вугрів.

Ацетилсаліцилова кислота та саліцилова кислота, яку, до речі, й використовують для лікування вугрів, – це різні молекули, повідомляє Healthline.

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Для чого використовують аспірин?

Аспірин – це пероральний препарат, який використовують для зниження болю, а також проти лихоманки або запалення. Він ніяк не може очистити пори шкіри, не виводить шкірне сало і не має жодного доведеного впливу на запобігання майбутнім висипанням.

У чому різниця між саліциловою та ацетилсаліциловою кислотами

Однією з головних переваг саліцилової кислоти для лікування вугрів є те, що вона розчиняється в жирі. Це дозволяє їй проникати крізь шкіру, потрапити до жирових залоз, "розблокувати" пори та зменшити вироблення шкірного сала.

Як використовують саліцилову кислоту

для лікування бородавок;

лупи;

вугрів;

інших шкірних захворювань.

Використовуйте цей препарат тільки після консультації з вашим дерматологом.

А ось ацетилсаліцилова кислота (аспірин), особливо при самостійному застосуванні в домашніх умовах, може ще більше травмувати шкіру. Важливо усвідомлювати, що аспірин – це кислота. Тож її застосування в нерегульованій концентрації може призвести до хімічних опіків, сухості та подразнення.



Аспірин більше травмує шкіру, ніж лікує / Фото pexels

Ацетилсаліцилову кислоту використовують для лікування:

болю;

лихоманки;

запалень.

Тому маска з аспірину може призвести до того, що препарат потрапить у кровообіг. Це може викликати системні побічні ефекти в алергіків.

Чи можна використовувати аспірин у боротьбі з вуграми?

Подрібнений аспірин на обличчі приносить більше шкоди, ніж користі. Тому експерти не рекомендують робити будь-які маски з використанням аспірину.