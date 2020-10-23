Чи можна використовувати аспірин у боротьбі проти вугрів: що кажуть експерти
Аспірин відомий завдяки своїм протизапальним властивостям. І в інтернеті є багато різних рецептів масок з аспірином, але експерти не радять використовувати його для лікування вугрів.
Ацетилсаліцилова кислота та саліцилова кислота, яку, до речі, й використовують для лікування вугрів, – це різні молекули, повідомляє Healthline.
До теми Які продукти шкодять шкірі та чому
Для чого використовують аспірин?
Аспірин – це пероральний препарат, який використовують для зниження болю, а також проти лихоманки або запалення. Він ніяк не може очистити пори шкіри, не виводить шкірне сало і не має жодного доведеного впливу на запобігання майбутнім висипанням.
У чому різниця між саліциловою та ацетилсаліциловою кислотами
Однією з головних переваг саліцилової кислоти для лікування вугрів є те, що вона розчиняється в жирі. Це дозволяє їй проникати крізь шкіру, потрапити до жирових залоз, "розблокувати" пори та зменшити вироблення шкірного сала.
Як використовують саліцилову кислоту
- для лікування бородавок;
- лупи;
- вугрів;
- інших шкірних захворювань.
А ось ацетилсаліцилова кислота (аспірин), особливо при самостійному застосуванні в домашніх умовах, може ще більше травмувати шкіру. Важливо усвідомлювати, що аспірин – це кислота. Тож її застосування в нерегульованій концентрації може призвести до хімічних опіків, сухості та подразнення.
Аспірин більше травмує шкіру, ніж лікує / Фото pexels
Ацетилсаліцилову кислоту використовують для лікування:
- болю;
- лихоманки;
- запалень.
Тому маска з аспірину може призвести до того, що препарат потрапить у кровообіг. Це може викликати системні побічні ефекти в алергіків.
Чи можна використовувати аспірин у боротьбі з вуграми?
Подрібнений аспірин на обличчі приносить більше шкоди, ніж користі. Тому експерти не рекомендують робити будь-які маски з використанням аспірину.