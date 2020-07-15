Асиметричний боб та густі кучері: зачіски зірок, які вплинули на моду у всьому світі
Знамениті жінки всіх часів завжди були взірцями для інших. Прихильниці останніх тенденцій кардинально змінювали свій імідж, аби бути більш схожими на своїх кумирів. Зокрема, зачіски таких зірок, як Мерилін Монро, Дженніфер Еністон, Джулії Робертс та інших, назавжди залишили свій слід у фешн-індустрії у різний період.
Відома італійська акторка Софі Лорен колись сказала, що зачіска впливає на те, як складуватиметься день, а в результаті й ціле життя. Стрижки та укладки окремих знаменитих жінок вплинули на розвиток світової моди. Адже, коли зачіску змінює Ріанна, то тисячі жінок хочуть собі теж таку. Cosmopolitan розповів, зачіски яких знаменитостей стали символами різних епох.
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Які зачіски зірок були найбільш популярними
Асиметричний боб та хвилі Грейс Келлі (1950-ті)
Каре та голлівудські хвилі Мерилін Монро (1950-ті)
Коротка стрижка із розділом збоку супермоделі Твіггі (1960-ті)
"Порвана" стрижка Дженніфер Еністон (1990-ті)
Недбалі кучері Джулії Робертс (1990-ті)
Боб-каре Вікторії Бекхем (2000-ті)
Хлопчача укладка Дженніфер Лоренс (2010-ті)
Зачіски Ріанни (дотепер)