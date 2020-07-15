Асиметричний боб та густі кучері: зачіски зірок, які вплинули на моду у всьому світі

Знамениті жінки всіх часів завжди були взірцями для інших. Прихильниці останніх тенденцій кардинально змінювали свій імідж, аби бути більш схожими на своїх кумирів. Зокрема, зачіски таких зірок, як Мерилін Монро, Дженніфер Еністон, Джулії Робертс та інших, назавжди залишили свій слід у фешн-індустрії у різний період.