Крістіан Лубутен – відомий французький дизайнер-модельєр взуття. Туфлі його бренду Christian Louboutin з примітною рисою – червоними підошвами – можна придбати у різних країнах світу. Тепер знаменитий дизайнер вирішив спробувати себе в індустрії ароматів, і створив 7 унікальних парфумів.

Крістіан Лубутен випустив колекцію ароматів Loubiworl, повідомляє Wonderzine. У ній представлено 7 флаконів парфумів із різними запахами.

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Колекція ароматів Крістіана Лубутена

У лінійку парфумів Loubiworl ввійшли 7 різноманітних ароматів. Флакони для парфумів представлені у червоному кольорі. Кожен із них характерний унікальним дизайном кришечки, які розробляв сам Крістіан Лубутен. Відомо, що кожен аромат натхненний певною культурою, досвідом чи людиною, які відіграли важливу роль у житті Лубутена та залишились у його свідомості.

Серед парфумів колекції Loubiworl відрізняють "важкі" й пряні, "легкі" й квіткові аромати. Аби повністю закінчити розробку парфумів дизайнер-модельєр витратив 2 роки. Він розповів, що давно хотів створити лінійку ароматів.

Найголовніше для мене було не поспішати, щоб зробити Loubiworld справді повною колекцією та подумати про самі аромати, дизайн пляшечок і кришок,

– ділиться думками Крістіан Лубутен.

Кожен флакон різних ароматів має однакову ціну – 300 доларів. Продукція вже з’явилася у продажу.