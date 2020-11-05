Аромати Крістіана Лубутена: яку колекцію парфумів створив дизайнер взуття
Крістіан Лубутен – відомий французький дизайнер-модельєр взуття. Туфлі його бренду Christian Louboutin з примітною рисою – червоними підошвами – можна придбати у різних країнах світу. Тепер знаменитий дизайнер вирішив спробувати себе в індустрії ароматів, і створив 7 унікальних парфумів.
Крістіан Лубутен випустив колекцію ароматів Loubiworl, повідомляє Wonderzine. У ній представлено 7 флаконів парфумів із різними запахами.
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Колекція ароматів Крістіана Лубутена
У лінійку парфумів Loubiworl ввійшли 7 різноманітних ароматів. Флакони для парфумів представлені у червоному кольорі. Кожен із них характерний унікальним дизайном кришечки, які розробляв сам Крістіан Лубутен. Відомо, що кожен аромат натхненний певною культурою, досвідом чи людиною, які відіграли важливу роль у житті Лубутена та залишились у його свідомості.
Серед парфумів колекції Loubiworl відрізняють "важкі" й пряні, "легкі" й квіткові аромати. Аби повністю закінчити розробку парфумів дизайнер-модельєр витратив 2 роки. Він розповів, що давно хотів створити лінійку ароматів.
Найголовніше для мене було не поспішати, щоб зробити Loubiworld справді повною колекцією та подумати про самі аромати, дизайн пляшечок і кришок,
– ділиться думками Крістіан Лубутен.
Кожен флакон різних ароматів має однакову ціну – 300 доларів. Продукція вже з’явилася у продажу.
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