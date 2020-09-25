62-річна американська співачка та авторка пісень Мадонна 14 червня 2019 року випустила свій чотирнадцятий студійний альбом Madame X. Зірка настільки надихнулася власною творчістю, що створила аромат за мотивами свого альбому.

Мадонна опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі відео, на якому разом із подругою Діабло Коді продемонстрували парфуми. На створення власного аромату Мадонну надихнула героїня її альбому Madame X, пише Wonderzine.

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Популярна співачка поділилася зі своїми майже 16 мільйонами прихильників в інстаграмі, важливою для неї, подією: випуском нового власного аромату. Ролик триває понад 3 хвилини, допоки Діабло Коді розпаковує парфуми, а Мадонна розповідає про їхні особливості.

Я думаю, аромат дуже сильний, коли ти вперше наносиш його. Але через 30 хвилин він поєднується із запахом шкіри та стає більш легким,

– говорить зірка про власний аромат.

Шанувальники творчості Мадонни зазначили в коментарях до відео, що ця новина зробила їхній день. А також вони в захваті не лише від парфумів, а й від дизайну їхньої упаковки. "Я думав, що ще коробка із DVD-дисками. Цей флакон просто прекрасний, і виглядає наче пахне дуже добре. Madame X парфуми?! О так, королево", – ділиться враженнями один із коментаторів публікації.

Дата релізу поки залишається невідомою. Проте, зі слів самої Мадонни, це має відбутися зовсім скоро.

Що відомо про б’юті-діяльність Мадонни?

Під час гастролей Мадонну супроводжує навіть її особистий косметолог. Тому згодом, а саме у 2015 році, співачка запустила власний бренд косметики MDNA Skin. Вона неодноразово зазначала, що працювала над розробленням продукції марки понад 7 років. Усі продукти бренду зосереджені на боротьбу з віковими ознаками на шкірі. Косметику виготовлюють в Японії, а ціна на неї варіюється від 50 до 600 доларів.