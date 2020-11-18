Американська співачка Сіара та відомий футболіст Рассел Вілсон вже багато років зберігають вогонь у своїх стосунках. Зіркова пара вирішила проявити власні почуття один до одного, створивши лінійку чуттєвих ароматів.

Сіара та Рассел зазначають, що вони є особливими цінителями ароматів. Тому й до створення власних парфумів підійшли відповідально, повідомляє Allure.

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Аромати Сіари та Рассела Вілсона

Колекція парфумів зіркового подружжя складається з двох ароматів: один від Сіари, над створенням іншого працював Рассел. Власні аромати знаменитості представили 17 листопада. Лінійка називається R&C Fragrance Duo – це поєднання ароматичних композицій, з якими вони асоціюють свої багаторічні стосунки.

Сіара у своїх парфумах запропонувала новий погляд на квітковий аромат. Вона об’єднала в одному флаконі запах рожевого перцю, червоних ягід, жасмину, мускуку, сандалу тощо. Співачка розповіла, що вона хотіла б, щоб люди одночасно були бадьорими та чуттєвими, коли нанесуть її аромат.

Аромат Рассела – це мікс бергамоту, чорного чаю, лаванди та пачулі. Його парфуми мають біль яскравий, чистий та інтенсивний запах, ніж у дружини. Такий аромат повинен одразу пробуджувати людей та мотивувати.

Парфуми Сіари та Рассела, як і подружжя, мають магнітний потяг один до одного. 2 циліндричні флакони R&C Fragrance Duo буквально переплетені між собою. "Вони сексуальні по одинці, але також прекрасні у зв’язку", – про себе та про парфуми кажуть творці ароматів.