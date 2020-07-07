Акторка, відома своєю роллю в комедійному серіалі "Американська сімейка", та акторка дубляжу, голосом якої говорила головна героїня мультфільму "Софія Прекрасна", Аріель Вітер змінила колір свого волосся на платиновий блонд і поділилася на своїй сторінці в інстаграмі світлинами нової зачіски, якою дуже задоволена.

Зовсім нещодавно Аріель Вінтер ще була полуничною блондинкою. Проте зірка дочекалася відкриття студій краси та за допомогою своїх стилістів наважилася на кардинальне оновлення іміджу. InStyle повідомляє, що новий відтінок волосся, як у Дейнеріс Таргарієн, перетворив Аріель на справжню Кхалісі.

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Допис в інстаграмі зі світлинами, на яких Аріель Вінтер ділиться із шанувальниками останніми змінами у своєму образі, дівчина описала лаконічно та зрозуміло: "Зима близько". Адже саме такою була назва першого епізоду "Гри престолів". Саме колір зачіски однієї із головних героїнь цього серіалу надихнув Аріель на зміни – волосся "матері драконів". Також акторка позначила на фото майстрів, які чаклували над її шевелюрою, фарбуючи її.

Нагадаємо, що перевтілення Аріель Вінтер почалися ще в лютому 2020 року, коли вона із брюнетки стала полуничною блондинкою.

Тоді зірка прокоментувала у соцмережі: "До побачення, темне волосся. Я не думаю, що сумуватиму за тобою". І, напевно, таки не сумує, бо наступного разу освіжила своє волосся відтінком платинового блонду.