Оскільки люди зрозуміли небезпеку пластику для нашої планети Земля, тому вони намагаються мінімізувати шкоду відходів, які не здатні до вторинної переробки, навколишньому середовищу. Нещодавно в Англії набув чинності закон про заборону продажу і використання ватних паличок на пластиковому стебельці.

Замість пластикових паличок із ватою на обох кінцях в Англії уряд пропонує більш екологічну альтернативу, пише Stylist.

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Чим замінити пластикові ватні палички

Англійці зазначають, що як нація вони стають дедалі розумнішими, коли справа доходить до екологічної свідомості та сталого розвитку. Вони додають, що не варто чекати моменту оголошення нового закону про заборону використання того чи іншого продукту, шкідливого для планети. Натомість англійці заохочують кожну людину заздалегідь думати про переробку продукції, яку вони купують, аби вони мали позитивний вплив на екологію.



Якими паличками не можна користуватися / Фото Pixabay

Участь в екологічних кампаніях повинні брати не лише споживачі, а й косметичні бренди. Наприклад, нещодавно компанія Boots оголосила про свою нову схему утилізації в магазині, рік тому Holland & Barrett видали заборону на вологі серветки у 800 своїх магазинах у Великобританії, а склад доглядових продуктів стає все більш екологічним.

1 жовтня в Англії набув чинності закон про заборону використання та розповсюдження бавовняних паличок із пластиковими стеблами. Зокрема, заборона включає постачання соломинок з пластику, але вони будуть доступними людям з медичними потребами.



Екологічні бамбукові палички / Фото Pexels

Дослідники підрахували та визначили, що щороку люди використовують понад 1, 8 мільярда пластикових паличок із ваткою на кінцях, а 10% із них змивають в туалеті. Це означає, що вони можуть потрапити у водні шляхи та в океани, спричинився забруднення і шкоду дикій природі.

Тому уряд Англії знайшов альтернативу пластиковим паличкам. Вони пропонують користуватися бамбуковими паличками, які не мають негативного впливу на природу, бо є сировиною, яка підлягає вторинній переробці та біологічно розкладається. Також звертайте увагу на цінності брендів, які продають такі палички. У деяких з них є такі ініціативи: висадження дерева за кожну продану упаковку.