Оскільки ще невідомо, чи цьогоріч влітку випаде можливість засмагати на пляжі, тому жінки активно починають користуватися автозасмагою. Це чудова альтернатива безпечно отримати смугляву шкіру в домашніх умовах. Проте про особливості такої процедури варто дізнатися більше.

Дерматологиня Тетяна Кобець розповіла для The Village, що таке автозасмага та як нею потрібно користуватися, аби отримати бажаний ефект. Зокрема, такий спосіб засмаги є безпечним та не провокує процесів фотостаріння.

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Що таке автозасмага

Відрізняють бронзати та автозасмагу. Перший продукт, який дозволяє імітувати засмагу, змінює колір поверхні шкіри, використовуючи темний пігмент. Його можна легко видалити за допомогою води. Серед мінусів використання бронзатів те, що вони можуть залишити слід на вашому одягу. А також у власниць дуже світлої шкіри може виникнути неприродній помаранчевий тон.



Автозасмагою можна користуватися будь-коли / Фото Pexels

Автозасмага діє на шкіру так, що вона сама змінює колір. Тут запускається хімічна реакція. Бо у складі продуктів, які провокують штучну засмагу, є моносахарид дигидроксиацетон. Завдяки цьому компоненту на вашій шкірі нібито утворюється темна скоринка. Аби побачити кінцевий ефект від автозасмаги доведеться зачекати від 3 до 5 годин, аби подіяв дигидроксиацетон.

Що таке дигидроксиацетон

Це компонент, який міститься у складі засобів, призначених для автозасмаги. Саме ця речовина надає шкірі природного золотистого відтінку. Дигидроксиацетон – абсолютно безпечний і не має такого впливу на шкіру, як ультрафіолетові промені, але може робити її трішки сухішою.

Засоби, які роблять вашу шкіру автоматично засмаглою, є безпечними, бо під час їхнього застосування на тіло немає впливу ультрафіолетових променів, тому ризик онкогенної дії відсутній. Тому автозасмагу дозволено використовувати навіть вагітним. Проте однаково не варто перебільшувати з продуктом. Він має властивість зупинятися на рівні рогового шару шкіри та природнім шляхом відлущуватися через 2 тижні.

Важливо пам’ятати: автозасмага не вбереже шкіру від впливу ультрафіолетових променів. Тому продовжуйте використовувати сонцезахисні засоби.

Як користуватися автозасмагою

Обов’язково перед нанесенням автозасмаги на тіло проведіть тестування на алергічну реакцію. Подивіться, як поводитиме себе продукт на невеликій ділянці шкіри. Якщо все добре, то переходьте до наступного етапу. Варто скористатися скрабом перед процедурою. Видалити ороговілі клітини шкіри та приймити душ після цього буде правильним рішенням, щоб отримати кращий результат від автозасмаги.



Як правильно наносити автозасмагу / Фото Pexels

Засіб потрібно наносити на суху шкіру тоненьким шаром. Не перебільшуйте із кількістю. Маніпуляцію можна буде повторити через кілька днів. Не розчаровуйтеся, якщо після першого нанесення ви не побачите бажаного результату. Бо автозасмага працює так, аби надати шкірі природного темнішого відтінку. Наступні рази ефект буде інтенсивнішим.

Користуйтеся автозасмагою у вигляді спрею, лосьйону чи легкого молочка та рівномірно розподіляйте її по всьому тілу.

Закінчивши процедуру, дайте продукту ввібратися. Одразу не варто вдягатися чи йти в душ. Надалі вам потрібно буде добре зволожувати шкіру, бо дигидроксиацетон підсушуватиме її.