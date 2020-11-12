Гонконгський постачальник упаковок та рішень для роздрібної торгівлі Meiyume спробував вирішити питання забруднення екології пластиком, випустивши нову лінійку алюмінієвих упаковок для косметики. Представники продукції переконані, що таке розширення можливостей в індустрії краси зможе допомогти майбутньому планети.

Аби надати косметичним брендам альтернативу, Meiyume створили лінійку алюмінієвих упаковок, які призначені для багаторазового наповнення косметичними продуктами та легко переробляються, повідомляє Premium Beauty News.

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Альтернатива пластику в індустрії краси

Використання пластикових упаковок дуже поширене на ринку краси. Проте, враховуючи всю шкоду, якої пластик завдає екології, адже розкладається століттями та його не можна переробити, косметичні бренди зацікавлені в заміні матеріалу, з якого виготовляють ці упаковки. Наприклад, Procter & Gamble готується випустити алюмінієві пляшки, які можна багаторазово використовувати, на європейських ринках у 2021 році для своїх брендів Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene та Aussie. Мета кампанії – зменшити загальне споживання пластику.

Meiyume вже представили лінійку пляшок та баночок Infinite Aluminium для зберігання косметичних продуктів. Таким чином споживачі зможуть придбати не лише екодружні упаковки, але й красиві, виготовлені з алюмінію.

Алюміній є одним із матеріалів, які найбільш сприятливі для переробки, на сьогоднішньому ринку. Алюміній можна переробляти нескінченно, а також він є довговічним. Матеріал на 100% після вторинної переробки зберігає свої властивості. Завдяки своїй довговічності алюмінієві контейнери також є ідеальним рішенням для багаторазового використання,

– розповідають представники компанії Meiyume.

В лінійку Infinite Aluminium увійшли косметичні флакони, пляшечки та спеціальні баночки. Ємність флаконів коливається від 100 до 250 мілілітрів, а інші контейнери можуть вмістити від 60 до 80 мілілітрів будь-яких косметичних рецептур – крему, лосьйону, гелю чи інших.

Недоліком довговічних ємностей для косметичних продуктів є те, що не вдається ідеально вирівняти кривизну їхньої поверхні чи експериментувати з формати. Адже з алюміній – це матеріал, з яким важко працювати.