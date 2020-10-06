Ламінування волосся – це салонна процедура, яка включає у себе догляд за волоссям та його випрямлення. Проте можна зробити hair-ламінування в домашніх умовах, і спробувати отримати бажаний професійний результат. Суть ламінування полягає у тому, що на ваші пасма наносять біологічний активний склад, який обгортає кожну волосину і заповнює тріщини її структуру під дією високої температури.

За допомогою ламінування можна зробити волосся красивішим, більш сяючим, товщим та гладеньким. Ефект повинен бути одразу після проведення процедури. Cosmopolitan розповів, як зробити ламінування волосся самостійно в домашніх умовах.

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Ламінування волосся в домашніх умовах

Раніше для домашнього ламінування волосся популярною була маска із желатину. Нещодавно з’явилася альтернатива, яка вже встигла підкорити мережу. Основним компонентом у складі суміші для процедури є насіння льону. Ті, хто вже встиг спробувати на своєму волоссі новий рецепт для його ламінування, запевняють, що відвар із насіння льону є корисним.

Користь насіння льону для волосся

Містить жирні кислоти омега-3 та омега-6, ліноленову, лінолеву, олеїнову, пальмітинову і стеаринову кислоти. Вони сприяють відновленню структури волосся, запобігають появі посічених кінців, живлять та зволожують волосся і згладжують усі лусочки.

омега-3 та омега-6, ліноленову, лінолеву, олеїнову, пальмітинову і стеаринову кислоти. Вони сприяють відновленню структури волосся, запобігають появі посічених кінців, живлять та зволожують волосся і згладжують усі лусочки. Фітоестрогени володіють антиоксидантними властивостями, тому є корисними у боротьбі проти випадіння волосся. Ці речовини нейтралізують діяльність андрогенів.

володіють антиоксидантними властивостями, тому є корисними у боротьбі проти випадіння волосся. Ці речовини нейтралізують діяльність андрогенів. Клітковина допомагає пришвидшити ріст волосся і сприяє його м’якості.

допомагає пришвидшити ріст волосся і сприяє його м’якості. Вітамін A живить фолікули, регенерує ушкоджену структуру волосин та захищає від негативного впливу подразнюючих факторів.

Як зробити ламінування волосся

Що вам знадобиться?

1/2 склянки насіння льону;

1 яєчний білок;

1/2 чайної ложки лимонного соку;

2 столові ложки будь-якої рослинної олії, яка підходить саме вашому типу волосся.

Насамперед потрібно зробити настій: залийте половину склянки насіння льоні гарячою водою, але не одразу після кипіння. Накрийте ємність кришкою та залиште її на 1 годину. Коли настій повністю охолоне, то повинен мати консистенцію слизу. Процідіть рідину, аби позбутися насіння. Далі необхідно збити лляний настій з білком і лимонним соком до утворення однорідної маси, але без піни. Продовжуйте перемішувати інгредієнти, повільно наливаючи до них олію. Маску слід наносити на чисте і трішки вологе волосся від коренів до кінців. Важливо рівномірно розподіляти суміш по всій довжині. Для цього можете скористатися гребінцем.

Покрийте голову поліетиленовою плівкою і окутайте теплим рушником. Залиште на 60 хвилин, а потім змийте залишки прохолодною чи ледь теплою водою (від високої температури білок може скрутитися). Опісля помийте волосся ще раз із використанням без сульфатного шампуню.

Процедуру слід проводити 1 раз в тиждень для відновлення волосся та 1 раз на 2-3 тижні у профілактичних цілях.