Лак для нігтів Plant Power, який представив бренд нейл-продукції Nails Inc, не містить шкідливих інгредієнтів, тому є абсолютно екологічним. Тренд на виробництво косметики із натуральним складом та тієї, яка не тестується на тваринах, торкнувся і продукції для створення манікюру.

Nails Inc випустив лак для нігтів Plant Power для створення манікюру в домашніх умовах. Представники бренду довели, що навіть така косметична продукція може бути екологічною, повідомляє InStyle.

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Однією із перешкод створення манікюру самостійно в домашніх умовах є їдкий хімічний запах лаку, який не зникає протягом кількох годин. Деякі інгредієнти зі складу певних лаків можуть шкодити вашій нігтьовій пластині або навколишньому середовищу. Натомість вищезгаданий бренд створив лак, 73% якого складає рослинна основа. Адже парабени та сульфати можуть потенційно подразнювати шкіру при контакті з нею.

Виробники лаку для нігтів Plant Power також запевняють, що він є стійким, незважаючи на свою унікальну формулу. А його кольорова палітра складається із різних відтінків. Покупці, які вже встигли придбати та спробувати лак зазначають, що у нього легка текстура та він рівномірно лягає на ніготь. Проте продукт є дорожчим, ніж звичайний лак, його ціна – 10 доларів.

Зокрема, окрім складу лаку для нігтів, Nails Inc подбали і про його упаковку. Лак має кришку, яка придатна до вторинної переробки. Можливо, це стане ще один дієвим кроком привернення уваги до проблеми забруднення екології.