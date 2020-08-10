Американська модель та інфлюенсерка Гейлі Бібер є зразковою красунею. Багато жінок хочуть досягти такого стану шкіри, як у неї. Тому зірка поділилася зі своїми прихильниками власними секретами, які допомагають їй мати ідеальну шкіру.