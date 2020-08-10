Акцент на зволоженні: Гейлі Бібер розповіла секрети свого вечірнього догляду за шкірою
Американська модель та інфлюенсерка Гейлі Бібер є зразковою красунею. Багато жінок хочуть досягти такого стану шкіри, як у неї. Тому зірка поділилася зі своїми прихильниками власними секретами, які допомагають їй мати ідеальну шкіру.
Гейлі Бібер, у якої майже 20 мільйонів підписників на її інстаграм-сторінці, розповіла у соцмережі усі таємниці свого вечірнього догляду за шкірою. Vogue пише, що основою цієї процедури є зволоження.
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Вечірня б’юті-рутина Гейлі Бібер
- Насамперед зірка ретельно проводить демакіяж.
- За допомогою очищувального засобу зірка знову протирає обличчя, аби прибрати забруднення, косметику у важкодоступних місцях, сонцезахисний крем.
- Обов’язковим етапом вечірнього догляду у Гейлі Бібер є нанесення лікарського засобу на основі ніацинамідів. Ці компоненти потрібні шкірі для боротьби із надмірною чутливістю. Якщо їх недостатня кількість в організмі, то вас почне турбувати сухість шкіри та свербіж.
- Потім модель наносить на обличчя сироватку із гіалуронової кислотою. Таким чином вона дбає про гладкість шкіри. А зволожувальні властивості продукту сприяють активізації відновлювальних процесів епідермісу зсередини.
- Зволоження. Саме його Гейлі називає найголовнішою частиною вечірньої б’юті-рутини.
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