34-річна модель Ірина Шейк неодноразово зачаровувала глядачів своєю красою на подіумі під час модних показів Victoria's Secret. Тепер Ірина знову співпрацює із Victoria's Secret, але цього разу стала обличчям ароматів бренду. У мережі вже з’явилися перші фото із рекламної кампанії оновлених парфумів.

Victoria's Secret – білизняний гігант, який також розвивається й в індустрії парфумерії, пише Vogue. Топмодель Ірина Шейк представляє оновлений аромат бренду.

Вам буде цікаво: Аромати Крістіана Лубутена: яку колекцію парфумів створив дизайнер взуття

Ірина Шейк та аромати Victoria's Secret

Новий аромат у лінійці парфумів Victoria's Secret називається Bombshell Gold. Над зйомкою рекламної кампанії для нього працювала Зої Гроссман. Фотографиня одразу вирішила робити акцент на щирій усмішці Ірини Шейк та справжніх емоціях. Такий задум повинен передати кожні жінці настрій, який вона отримає, користуючись цими парфумами.

Лінійку ароматів презентували саме перед початком сезону свят у світі. Адже їхній запах є символічним: поєднання ноток півонії, зацукрованої деревини та замороженого лічі. У результаті – теплий квітковий аромат. Дизайн флакону виконаний із використанням мерехтливих золотих смуг у комбінації з білою стрічкою. Кількість флаконів аромату лімітована.

Bombshell Gold є версією оригінального аромату 2010 року. Представники бренду називають запах цих парфумів "п’янким і святковим, що огортає теплом і дарує втіху". Аромат створили у двох форматах: як концентрація Eau de Parfum та аерозольний серпанок для тіла.