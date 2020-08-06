Американська модель Белла Хадід використовувала самоізоляцію з користю. Зірка вирішила вдосконалити свої навички візажу та створила артистичний макіяж, світлиною якого поділилася лише нещодавно.

Белла Хадід на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала серію фото, на яких вона позує в ліжку та у домашньому образі, але з епатажним макіяжем очей. Модель назвала саморобний мейк-ап "500 днів карантину".

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Зірка зробила макіяж ще 19 травня, а знімками поділилася нещодавно. Вона розповіла: "Я зробила своє обличчя полотном в один з багатьох тих днів, коли почувала себе абсолютно безкорисною". Для створення оригінального карантинного мейк-апу Белла використовувала декоративну косметику бренду Dior, амбасадором якого вона є.

Белла Хадід намалювала стрілки на повіках довжиною аж до скроні. Для цього модель використала спеціальну підводку-лайнер. А на нижніх стрілках серед чорних ліній дівчина зробила червоний акцент.

Аби до кінця сформувати візерунок на очах, Белла Хадід провела загострені стрілки у внутрішніх кутиках очей. Підводка, якою вона користувалася, є зручною у використанні завдяки конусному пензлику. Модель завершила макіяж кремовим продуктом для рум’янців на щоках та помадою такого ж кольору на губах. Карантинний образ дівчини доповнила недбала зачіска та домашній светр, незвичайно зав’язаний навколо грудей.

Прихильники зірки у коментарях до публікації висловили своє захоплення та написали Беллі багато компліментів. Світлини зібрали понад 1 мільйон вподобань та майже 5 тисяч коментарів.