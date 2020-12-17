5 модних і нехитрих зачісок, щоб бути найкрасивішою на Новий рік 2021
Щоб мати бездоганний святковий вигляд для святкування, необхідно доповнити образ розкішною новорічною зачіскою. Зробити зачіску на Новий рік своїми руками можна просто і швидко, якщо скористатися вже готовою ідеєю. Декілька корисних відеоуроків від hair-блогерів ви знайдете у нашому матеріалі.
Неважливо, яка у вас довжина чи тип волосся, зачіска на Новий рік повинна бути особливою. Тому 24 канал зібрав чарівні, елегантні та модні ідеї для стилізації вашого волосся.
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