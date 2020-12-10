Американська модель і телезірка Гейлі Бібер має привабливу зовнішність, але її шанувальники найчастіше звертають увагу на ідеальну шкіру зірки. Відомо, що про красу обличчя потрібно дбати з юного віку, аби запобігти передчасним ознакам старіння. Гейлі також знає про це, тому щодня дотримується власної б’юті-рутини.

Гейлі Бібер поділилася своїм ритуалом щоденного догляду за шкірою, повідомляє Glamour. В інстаграм-історіях на своїй сторінці модель детально розповіла, як та яку доглядову косметичну продукцію використовує. Вам буде цікаво: Як демакіяж погіршує стан шкіри: помилки, які ви робите щодня Як Гейлі Бібер доглядає за шкірою Модель та дружина відомого співака Джастіна Бібера зізналася, що карантин пішов їй на користь. Адже Гейлі мала багато часу, щоб створити ідеальну систему догляду за обличчям і тілом. Якщо ви не встигли подивитися інстаграм-історії зірки, в яких вона відкрила таємниці власної б’юті-рутини, то читайте головні про головні кроки нижче Крок 1. Зранку модель наносить спеціальну маску під очі або накладає патчі. Через 10 хвилин вона переходить до наступного кроку.

Зранку модель наносить спеціальну маску під очі або накладає патчі. Через 10 хвилин вона переходить до наступного кроку. Крок 2. Для догляду за обличчям Гейлі використовує 2 сироватки – пептидну і зволожувальну з ніацинамідом. Продукти потрібно наносити на ледь вологу шкіру. Ніацинамід володіє заспокоюючою властивістю, а також допомагає позбутися від пігментних плям, звужує пори і вирівнює тон.

Догляд за шкірою Гейлі Бібер / Фото Instagram / @haileybieber Крок 3. Далі зірка наносить зволожувальний крем.

Далі зірка наносить зволожувальний крем. Крок 4. Завершуючи б’юті-рутину, Гейлі Бібер використовує SPF-крем. Продуктом, який захищає шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів, знаменитість покриває обличчя, якщо навіть залишається вдома.