До Нового року потрібно готуватися заздалегідь. Аби на святкуванні вас запам’ятали усі, варто довершити образ за допомогою красивого і модного макіяжу. Деякі із б’юті-трендів 2021 року вже відомі. Додайте магічності вечору за допомогою трендових прийомів у новорічному мейк-апі.

Тренди у макіяжі 2021 вражають своєю екстравагантність та красою. Візажисти поділилися із Grazia модними ідеями, які можна використати у створенні мейк-апу для особливої новорічної ночі.

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Який макіяж зробити на Новий рік

Графічний макіяж в моді: експериментуйте з формою та кольором стрілок

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Неоновий акцент на повіках

2 тренда в 1: smoky eyes та сяйво у макіяжі