4 базові продукти, які є в літній косметичці учасниці "Топ-модель по-українськи"
Юлія Дихан була однією із улюбленець українських телеглядачів під час транслювання 2 сезону "Супермодель по-українськи". Хоча реаліті-шоу давно закінчилося, модель однаково користується прихильністю публіки. Люди стежать за її життям в інстаграмі, намагаються наслідувати стиль дівчини та постійно цікавляться, якою косметикою вона користується.
Влітку потрібно користуватися особливою косметикою, яка захищатиме вашу шкіру від ультрафіолетових променів, зневоднення та закупорення пор. Новий канал поділився думкою Юлії Дихан, які засоби повинні бути в косметичні кожної дівчини у літню спеку. Модель поділилася своїми мастхевами.
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Що завжди є в косметичці Юлії Дихан влітку
- Сонцезахисний крем для обличчя з SPF не менше 50. Влітку не можна виходити на вулицю без попереднього нанесення сонцезахисного крему, якщо не хочете мати зморшки та стару шкіру. Добре підготуйте тіло і обличчя перед засмагою.
- Патчі під очі. Юлія називає цей продукт чудодійним. Вона каже, що патчі мають властивість за 20 хвилин зняти набряки під очима, висвітлити темні кола, розгладити зморшки та прибрати усі ознаки втоми. Модель використовує патчі паралельно з іншими заняттями. Наприклад, клеїть їх під очі та йде готувати сніданок.
- Гель для брів. В літній період не потрібно навантажувати шкіру зайвими шарами косметики. Тому утримайтеся від яскравого макіяжу, а краще робіть більший акцент на доглядових процедурах. Гарно зачесані та вкладені брови додадуть вашому образу натуральності та літньої безпосередності. Ось чому варто фіксувати брови спеціальним гелем.
- Блиск для губ. Це ідеальний завершальний етап літнього макіяжу, щоб освіжити ваш мейк, зволожити губи та створити ефект натурального сяйва.