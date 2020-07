Мой ???? ???? на лето ️ 1. SPF 50+ на мордочку Этим летом начала использовать, наношу каждые 2 - 3 часа. Ну а что вы хотите, 25 стукнуло и морщины мне совершенно ни к чему А загар, как известно всем, старит кожу. ⠀ 2. Патчи под Что бы там не говорили, про патчи, лично мне, они всегда помогают, исп. их перед съёмками и после весёлой вечерИночки Убирают припухлость и делают из тебя человека ⠀ 3. Гель для бровей и маселко или блеск для губ Я не фанат «боевой раскраски», разве что на праздники и летом, особенно, не хочу забивать свои поры и даю коже отдохнуть. Уходовая косметика + SPF + уложенные брови и увлажнённые губы = успех! ⠀ Приобрела все в магазинчике корейской косметики @skinlove_od Я рекомендую, так как пользуюсь сама И что важно, магазин предоставляет сертификат качества на весь товар и цены не кусаются ⠀ А какие у вас есть бьюти - штучки на лето? Жду ваших ответов

