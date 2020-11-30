3 тренди в зимовому манікюрі: стильні дизайни, які потрібно повторити в наступному сезоні
У 2021 в моду повернеться мінімалізм у манікюрі. Важливо, аби нейл-дизайн насамперед подобався саме вам. Проте, щоб стильно довершити свій образ, варто робити манікюр у зелених відтінках, френч зі срібними акцентами і не тільки.
Nail-експерти рекомендують звернути увагу на лаконічний манікюр взимку 2021. Адже у наступному сезоні такий стиль досягне піку своєї популярності. "Новое время" назвали 3 головні тренди зимового нейл-дизайну.
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Тренди в зимовому манікюрі 2021
Мінімалізм і дотси
Взимку в манікюрі слід використовувати чисті нейтральні відтінки лаку для нігтів. Нейл-майстри вважають, що мінімалістичний стиль можна доповнювати обережними акцентами: тонкі лінії чи дотси. Вони зможуть додати дизайну модерності та підкреслять вашу індивідуальність.
Френч зі сріблом
Класичний французький манікюр з білою смужкою на кінці нігтя видозмінився. Тепер в моді стримані тонкі лінії сріблястого кольору. Такий холодний відтінок у френчі додає образу особливої елегантності.
Зелені відтінки
Трендовими взимку будуть різні відтінки лісової зелені – модна альтернатива класичного чорного і різновидів синього. Спробуйте комбінувати світлі та темні варіації кольору, а також створюйте нейл-дизайн "під мармур".
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