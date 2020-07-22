Оригінальний та яскравий манікюр для Кайлі Дженнер є однією з особливостей її образу. Зірка щоразу експериментує з довжиною своїх нігтів, дизайном на них та відтінками покриття. Серед усіх варіантів манікюру відомої дівчини кожна може обрати одну з ідей для себе.

Кайлі Дженнер не лише просто змінює свій манікюр, а будь-який з її нейл-артів одразу стає трендом. Адже в інстаграмі за її сторінкою стежать понад 186 мільйонів користувачів соцмережі, для яких знаменитість є справжньою законодавицею моди, пише ТСН. Тому кожна зміна в образі Кайлі не може залишатися непоміченою.

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Підприємиця і зірка популярного реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" обожнює яскраві кольори та сміливі дизайни на нігтях. Кайлі віддає перевагу довгим нігтям квадратної форми, але коротку довжину та форму "балерини" вона також не ігнорує. Майже кожен зі своїх нейл-артів дівчина опубліковує у своєму профілі в інстаграмі. На світлинах можна чітко побачити кожну деталь манікюру та відтворити його на своїх нігтях.

Ідеї сміливого манікюру від Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner