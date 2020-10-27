10 актуальних трендів: манікюр, який ще довго не вийде з моди
Nail-тренди змінюються з кожним сезоном. Проте деякі з них завойовують особливу популярність серед прихильниць манікюр і залишаються актуальними надовго. Отож, аби не хвилюватися чи модний дизайн нігтів ви обрали, дізнайтеся, який манікюр ще буде у тренді не менше року.
Такі тренди манікюру, як розписи на нігтях, логоманія, мінімалізм та інші, які назвав журнал Grazia, ще довго будуть актуальними. Тому сміливо можете робити схожий нейл-дизайн і не сумніватися, що він вже застарілий.
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10 трендів у манікюрі, які ще довго залишаться в моді
Витоки нейл-дизайну – різноманітний розпис на нігтях
Логоманія: частинка улюбленого бренду на ваших нігтях
Ідеально зроблений манікюр у стилі мінімалізму
Альтернатива стразам на нігтях: прикраса пальців у тон манікюру
Стримані відтінки в манікюрі – тренд на бежеве покриття
Щоб бути завжди модною, робіть білий манікюр
Текстура каменів-оберегів на нігтях
Трендова форма м’якого квадрата та довгі нігті
Приглушені відтінки і темне покриття досі в моді
Для творчих натур: різнокольорові нігті
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