Nail-тренди змінюються з кожним сезоном. Проте деякі з них завойовують особливу популярність серед прихильниць манікюр і залишаються актуальними надовго. Отож, аби не хвилюватися чи модний дизайн нігтів ви обрали, дізнайтеся, який манікюр ще буде у тренді не менше року.